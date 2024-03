Automobiliste (44) botst op verkeersbord en eindigt in sloot

vr 15 maart 2024, 10.05 uur

APPELSCHA - Een 44-jarige automobilist uit Appelscha raakte donderdagavond gewond bij een aanrijding in haar woonplaats.

Even na 23.00 uur vond de aanrijding plaats op de Industrieweg.

Een verkeersbord werd geraakt welke zo'n 50 meter verderop terecht kwam. De auto kwam uiteindelijk in de sloot tot stilstand.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is meegegaan om een bloedonderzoek te laten afnemen om te onderzoeken of de vrouw onder invloed is geweest.

Het slachtoffer zou onder andere een slagaderlijke bloeding hebben opgelopen. Berger Tolman heeft de auto uit de sloot gehaald en afgevoerd.

