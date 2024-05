Seksdate met kind: opnieuw celstraf geëist tegen ChristenUnie-raadslid uit Garyp

di 14 mei 2024, 19.45 uur

"Ik kan het niet terugdraaien, het is wat het is," zei een 54-jarige man uit Garyp in zijn laatste woord voor het gerechtshof in Den Haag. Het Openbaa......