Hoe denk jij nu over het rookverbod in de horeca?

ma 13 mei 2024, 17.31 uur

BURGUM - Ruim 15 jaar geleden was het een heet hangijzer: het rookverbod in de horeca. Het verbod werd op 1 juli 2008 ingevoerd. Dit verbod maakte het illegaal om te roken in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden.

Het doel van het rookverbod is om de volksgezondheid te beschermen en werknemers en bezoekers van deze gelegenheden te behoeden voor de schadelijke gevolgen van passief roken.

WâldNet is nieuwsgierig hoe Friesland er nu na ruim 15 jaar over denkt. Op 30 juni 2008 hield WâldNet bovenstaande poll waarbij ruim 42% tegen het rookverbod in de horeca was.

Inmiddels zijn we bijna zestien jaar verder en we zien graag wat uw mening op dit moment is over het rookverbod. Vinden we het normaal om om niet meer binnen te roken?

De algemene tendens is dat de acceptatie van het rookverbod in Nederland groeit en dat roken steeds minder normaal wordt gevonden in de samenleving.

Laat je mening achter via de reacties en doe mee aan de poll.

Poll: Het rookverbod in de horeca: