Boekhouding Smallingerland na vier jaar op orde

do 14 maart 2024, 10.19 uur

DRACHTEN - Na vier jaren ploeteren lijkt de gemeente Smallingerland de boekhouding in 2024 op orde te hebben. Twee accountants, Deloitte en Baker Tilly, keurden vanaf 2020 van drie opeenvolgende begrotingen af.

Reden waren onder andere langdurige contracten van projecten, die niet Europees waren aanbesteed en - los daarvan - een aantal onnauwkeurigheden. De fouten zijn inmiddels hersteld, de contracten worden ook aangepast.

Wethouder Sipke Hoekstra verwacht dat de begroting van 2023 nog wordt afgekeurd, maar dat in 2024 alles op rolletjes loopt. Tijdens het vragenuurtje in Het Debat van dinsdagavond stelde ELP-raadslid Yntze de Vries vragen over de gang van zaken. Hij was benieuwd naar de stand van zaken.

Ambtenaren zijn momenteel druk bezig om de gemeentelijke boeken voor de accountant klaar te zetten. Afgesproken is dat Baker Tilly in april aan de slag gaat. Doel is om de accountantscontrole op 15 juni 2024 klaar te hebben, zodat de begroting met goedkeuring op tijd bij de provincie Fryslân kan worden ingeleverd. Dat is de afgelopen jaren niet

gelukt.

"We zitten er bovenop", liet wethouder Sipke Hoekstra in reactie op de ELP-vragen weten. Direct na 15 juni 2024 wil het college van burgemeester en wethouders ook de komende begroting voorbereiden en daarvoor zijn de cijfers van 2023 nodig. "We houden de voortgang scherp in de gaten. Een kink in de kabel verwachten we op dit moment niet."