Woonvisie dorpen niet mogelijk: gemeente heeft er geen grond

wo 13 maart 2024, 18.40 uur

DRACHTEN - Het lukt niet om voor de afzonderlijke dorpen in Smallingerland een visie voor woningbouwte maken. De gemeente heeft daar geen enkel stuk grond in bezit en is afhankelijk van de

plannen van particulieren, die wel een perceel kunnen bebouwen.

De gemeente "zegt steeds ruimhartiger ja tegen dergelijke plannen", aldus wethouder Robin Hartogh Heys dinsdagavond tijdens Het Debat in de gemeente Smallingerland.

In Drachten zelf heeft de gemeente tal van locaties in eigendom. Voor die percelen kunnen burgemeester en wethouders uitstekend plannen voor de lange termijn maken. Daar gaat het ook om grote hoeveelheden woningen, die gebouwd kunnen worden.

In de dorpen gaat het vaak om een enkele woning, aldus wethouder Hartogh Heys. "Dergelijke plannen hebben vaak al de instemming van de verenigingen van dorpsbelang en omwonenden. Als zo’n plan dan op het gemeentehuis binnenkomt, dan kijken we of het past en zo ja, dan verlenen we medewerking. Daar zetten we geen rem op."

PvdA-raadslid Maarten Noordhoff zei voorstander van een integrale woonvisie voor de afzonderlijke dorpen te zijn. Hij noemde het indienen en goedkeuren van plannen voor een enkele nieuwbouwwoning "gelegenheidsplanologie". "Wij krijgen steeds meer moeite met individuele bouwplannen. Het wekt ook irritatie op", aldus het PvdA-raadslid, die bij de behandeling van het plan voor een nieuwbouwwoning in Oudega (S) die ergernis van de indieners van zienswijzen ook proefde.

"We moeten samen met het dorp een woonvisie opstellen in plaats dat enkele particulieren zich verrijken", hield de socialist de andere raadsleden en het college van burgemeester en wethouders voor.

Volgens Noordhoff wordt met een breed gedragen visie het draagvlak voor en afzonderlijke woning ook vergroot. Wethouder Hartogh Heys benadrukte dat de gemeente voor de dorpen geen woonvisie kan maken om de eenvoudige reden dat ze daar geen grond in handen heeft.