Drachtster wijken wachten op vergroening

wo 13 maart 2024, 13.50 uur

DRACHTEN - De wijken in Drachten met veel steen, beton en asfalt moeten de komende jaren voortvarend worden vergroend. Van groot belang is dat de bewoners bij de plannen ervoor worden betrokken. Mensen mogen ook zelf plannen inleveren.

De gemeente Smallingerland moet voorop lopen in de zogeheten klimaatadaptie. Met die opmerking kwam raadslid Roy Postma (D66) tijdens de behandeling van het voorstel van burgemeester en wethouders om Smallingerland de komende jaren groener te maken.

D66’er Postma somde een trits aan wensen op: bloemenperken met zoemende bijen in plaats van een groen gazon waar we de hond uitlaten, klinkerwegen die water doorlaten in plaats van asfalt, stadsbossen in plaats van parkeerplekken, niet continu maar met beleid maaien.

Groene daken en groene tuinen. "We moeten de betreffende wijken anders inrichten. Tijdens mijn reis door Moldavië heb ik genoeg voormalige Sovjet-steden met minder beton gezien dan we hier in Drachten soms hebben, aldus Postma, die de wethouder uitnodigde om de komende jaren met uitdagende voorstellen te komen.

Het Klimaatadaptieplan, waar college en met name ambtenaren enthousiast en met kennis van zaken aan hebben gewerkt, werd dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat ronduit enthousiast en bijkans met gejuich ontvangen. Burgemeester en wethouders, maar vooral ook de ambtelijke medewerken werden met complimenten overladen.

Kritiekpunten en vragen waren ook. Dinie Mulder van Sociaal Lokaal Smallingerland (SLS) had vragen over de financiering van de plannen, die over de jaren 2024 tot 2028 op tafel moeten komen. Ze kreeg te horen dat de gemeenteraad altijd het laatste woord heeft als het om financiële uitgaven gaat. Insteek van het college is om wensen op het gebied van klimaataanpassing zoveel mogelijk met andere plannen voor de wijken uit te voeren. Centrale thema’s daarin zijn wateroverlast, hittestress, droogte en biodiversiteit.

Met wethouder Maria le Roy verschilde SLS-raadslid Mulder van mening over de noodzaak van bewustwording. "Mensen in de wijk De Wiken zitten niet te wachten op bewustwording, die willen gewoon schaduw", vond Mulder.

De wethouder oordeelde dat niet alle burgers bewust met het klimaat omgaan. "In die wijken zie je heel erg veel auto’s in voortuinen staan. Die moeten uit de tuin en naar een parkeerplaats of centrale plek voor parkeren, waar we ook mee bezig zijn", aldus Le Roy, die deze tuinen liever vergroend zien.

FNP'er Durk Oosterhof tipte de wethouder om bij de schadeverzekeraars aan te kloppen voor een financiële bijdrage in de nog te treffen maatregelen, die schade als gevolg van overstromingen of droogte terugdringen.

Smallingerland wil vooral in wijken met sociale huurwoningen aan de slag. Wethouder Le Roy: "De woningen van Philips-medewerkers werden destijds met veel vaart gebouwd. Daar zijn veel stenen en daar kunnen we heel veel toen".