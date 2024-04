Raadsfracties blij; Carins niet in gemeentehuis

wo 13 maart 2024, 13.20 uur

DRACHTEN - De raadsfracties in Smallingerland toonden zich over het algemeen verheugd over het voorstel om zorgorganisatie Carins in Drachten niet in het gemeentehuis te laten trekken. De organisatie blijft in het pand aan de Drachtstervaart schuin tegenover de passantenhaven.

Met een extra investering van tien miljoen, die daarvoor benodigd is, worden de kosten daarvoor te hoog. Smallingerland onderzocht of de verhuizing van de zorgorganisatie kon worden gecombineerd met de plannen voor verbouw van het gemeentehuis, die op zich zeventien miljoen euro vergen.

Tijdens de behandeling van het voorstel in de vergadering van de Ronde Tafel dinsdag lieten ELP, D66 en Sociaal Lokaal Smallingerland (SLS) weten vlak voor het voorstel te zijn. SLS-raadslid Dinie Mulder wilde weten of de raad met het voorliggende voorstel al over de uitgave van de geraamde bedragen besliste of bij de behandeling van de Kadernota, tegelijk met alle andere uitgaven voor de komende tijd.

Dat laatste was het geval, vertelde wethouder Robin Hartogh Heys. "Voor de verbouwing van het gemeentehuis is in de begroting van 2027 al geld gereserveerd. Voordat we aan het werk gaan komt het college bij de gemeenteraad terug", beloofde hij.