Auto met vier inzittenden slaat over de kop

di 12 maart 2024, 22.45 uur

MARUM - Een auto met daarin vier inzittenden is dinsdag meerdere keren over de kop geslagen op de Haarsterree in Marum. Het voertuig kwam tot stilstand in een weiland.

De politie en een ambulance werden om 21.42 uur opgeroepen. De inzittenden zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond. Het voertuig raakte wel flink beschadigd.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend en de politie heeft de zaak afgehandeld. De eigenaar van de auto zal deze op een later tijdstip komen ophalen.

