Wildwest aan laadpaaltarieven, enorme verschillen

di 12 maart 2024, 9.22 uur

BURGUM - Een openbare laadpaal en een elektrische auto blijft een lastig huwelijk. Voor automobilisten is het vaak maar afwachten wat de kosten zullen zijn. Terwijl bij een tankstation de tarieven duidelijk worden aangegeven, kun je dat bij een laadpaal hooguit terugvinden in de app.

De verschillen per provincie zijn vervolgens ook groot. In Súdwest-Fryslân is laden bijvoorbeeld ruim 2,5 keer duurder dan in Ameland. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Eco-Movement. De meeste openbare laadpalen zijn bovendien erg traag.

De Friese gemeenten waar je op dit moment het meest betaalt om je elektrische auto op te laden:

Súdwest-Fryslân: 63 cent per Kwh Schiermonnikoog: 45 cent per Kwh Harlingen: 39 cent per Kwh Dantumadiel: 38 cent per Kwh Noardeast-Fryslân: 38 cent per Kwh

Ook het type parkeerplaats speelt een rol in de kosten. Joris Kerkhof, expert energie bij Independer: "Uit de cijfers blijkt dat je in parkeergarages je auto gemiddeld goedkoper kunt opladen dan op straat. Maar houd er rekening mee dat parkeerkosten in garages vaak iets hoger zijn dan die je op straat betaalt. Om te weten of je daadwerkelijk goedkoper uit bent als je in een parkeergarage oplaadt, moet je dus beide kosten tegen elkaar afwegen."

Voordelig laden in Friesland

Het is momenteel het voordeligst om je auto openbaar op te laden op Ameland. In deze gemeente betaal je gemiddeld 24 cent per Kwh: de goedkoopste gemeente van heel Nederland. Nadeel is dat er op het hele eiland niet een snellader te vinden is.

Ook in Opsterland en Ooststellingwerf ben je naar verhouding iets goedkoper uit dan elders in de provincie. Friese gemeenten waar het - naar verhouding - goedkoop is om je auto op te laden zijn:

Ameland: 24 cent per Kwh Opsterland: 27 cent per Kwh Ooststellingwerf: 27 cent per Kwh Waadhoeke: 29 cent per Kwh Smallingerland: 30 cent per Kwh

Energie-expert Joris Kerkhof van Independer. "Het zijn opvallend grote verschillen tussen de openbare laadpalen. Het verschil kan oplopen tot 39 cent per Kw, dat is meer dan een Kw bij het goedkoopste punt kost. Als je alleen maar dure openbare laadpalen in de buurt hebt, dan kun je er voor kiezen om thuis te laden. Vooral in combinatie met zonnepanelen kan dat voordelig zijn."