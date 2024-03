Boekenweekgeschenk van de familie Chabot verschijnt ook in het Fries

ma 11 maart 2024, 9.44 uur

LEEUWARDEN - Het nationale Boekenweekgeschenk verschijnt ook dit jaar weer in het Fries. De Friese vertaling, met de titel 'Gesinsferpakking’, is gemaakt door Ytsje Steen. Het thema van de 89e nationale Boekenweek is 'Bij ons in de familie’ en daarom is de familie Chabot gevraagd om voor dit jaar het nationale Boekenweekgeschenk te schrijven.

Bart en Sebastiaan Chabot over de Friese vertaling: "Wat ik práchtig vind aan de Friese versie, is dat 'Hond Bril' 'Hûn Bril' is. Wat mij betreft is het van nu af aan Hûn Bril, zowel in het Fries als in het Nederlands! En het Friese 'memmestippen’ voor het Nederlandse 'mamastippen’!"

De nationale Boekenweek wordt dit jaar gehouden van 16 t/m 24 maart. Bij aanschaf van € 15,- aan boeken bij uw boekhandel krijgt u tijdens de nationale Boekenweek het Boekenweekgeschenk - in het Nederlands óf in het Fries - er gratis bij.

Boeken fan Fryslân is een organisatie voor de promotie van het Friese boek. Boeken fan Fryslân zet zich in voor de lees- en verkoopbevordering van het Friese boek.