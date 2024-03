Hond doodgereden op Wâldwei bij Drachten

zo 10 maart 2024, 11.40 uur

DRACHTEN - Een kooikerhond is zondagochtend aangereden op de Wâldwei (N31) bij Drachten. De hond overleefde de aanrijding niet.

De dierenambulance is ter plaatse gekomen om de hond op te halen en een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgevoerd. De politie heeft de aanrijding verder afgehandeld met de betrokkenen.

De aanrijding vond plaats op het weggedeelte in de richting van Ureterp. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om de rechterrijstrook tijdelijk af te zetten.

Een getuige laat in een reactie aan WâldNet weten hoe het ongeval is gebeurd. Zij liep op dat moment met de hond op de parallelweg langs de weilanden naar het moestuincomplex. De vrouw zag dat de hond heen en weer liep langs de vangrail tussen beide rijbanen in.

Waarschijnlijk is de hond aan de zijde van de fietstunnel bij het Noord omhoog geklommen en kon zo de autoweg oprennen. Op een zeker moment stak de hond de weg over richting Drachten en werd daarbij geraakt door de passerende automobilist.

"Even later arriveerde de politie en stapten de mensen van de auto die de hond geraakt had uit. Een poosje later kwam de baas van de hond in de berm aanrennen maar zijn hond was helaas overleden, hartverscheurend om te zien..." aldus de getuige.