Deze maand een week lang lichtkunst in Dokkum

zo 10 maart 2024, 11.01 uur

DOKKUM - Na Drachten is deze maand Dokkum aan de beurt voor het kunstproject 'Winterljocht Dokkum'. Ook in Harlingen, Leeuwarden en Sloten waren de lichtprojecties deze winter al te zien. Burgemeester Johannes Kramer opent het project op zaterdag 16 maart.

Met de projecties worden gebouwen omgetoverd tot plekken waar verhalen worden verteld in woord of in beeld. Een gedicht op een kale muur, een mooi citaat op een monument, een gevel dat een filmdoek wordt....

Winterljocht Dokkum is te zien in de week voorafgaand aan Donker Dokkum, dat plaats vindt binnen het kader van Earth Hour, waarbij mensen over de hele wereld een uur hun lichten uitdoen om aandacht te vragen voor natuur op aarde.

Kroft & Smids heeft zich bij het verzamelen van de beelden en teksten laten inspireren door wat licht en donker voor de mens betekenen.

De lichtprojecties zijn in Dokkum te zien van 16 t/m 23 maart van 19.30 tot 22.00 uur. Met uitzondering van 23 maart, want dan gaan de projecties om 20.30 uur samen met al het licht in Dokkum uit.

Nieuwe blik

De projecties zijn een mix van verschillende vormen, filmpjes, animaties, gedichten en citaten. Iedere stad heeft een route met een eigen unieke combinatie van projecties. De route leidt langs onverwachte plekken, het laat de plaatselijke bezoeker met een nieuwe blik kijken naar wat hij zo goed kent en de toerist kennis maken met de schoonheid van die plek.

Winterljocht wordt georganiseerd in samenwerking met de provincie Fryslân, de betrokken gemeenten en de plaatselijke ondernemersverenigingen. Het is gratis te bezoeken en vormt een welkome aanvulling en versterking van het culturele klimaat in Friesland in een periode dat er relatief weinig te doen is.

Over Kroft & Smids

Karina Kroft is van huis uit theatermaakster met een voorliefde voor locatietheater, Remko Smids technisch ontwerper en die zich toe legt op videoprojectie en de inventieve manieren om die in te zetten. Sinds de corona lockdown in 2020 werkt het duo samen aan lichtprojecties in de openbare ruimte om mensen te bemoedigen, te verrassen en te raken.