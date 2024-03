Provincie en gemeente pakken overlast spookboten Opeinde aan

zo 10 maart 2024, 9.43 uur

DRACHTEN - De provincie Fryslân en de gemeente Smallingerland pakken de overlast van vervallen steigers en spookboten in het Peinder Kanaal in Opeinde gezamenlijk aan. Die toezegging kregen dorpsbewoners woensdag tijdens een door hen georganiseerd werkbezoek met ambtenaren en ELP-raadslid Yntze de Vries.

De omwonenden zijn de overlast van zogeheten weesboten meer dan zat. De meestal verwaarloosde scheepjes liggen er al langere tijd.

Meerdere malen trokken omwonenden uit Opeinde bij de gemeente Smallingerland aan de bel, maar die geeft geen prioriteit aan het opruimen van de spookboten.

Burgemeester en wethouders moeten het gemeentelijk ligplaatsenbeleid serieus nemen en de spookboten gewoon aanpakken, was de conclusie van De Vries na afloop van de bijeenkomst in Opeinde. Hij noemt een voorbeeld van een melding van twee jaar geleden, waarover al zeven keer met het gemeentehuis in Drachten is gebeld en waar ambtenaren toezegden op te treden. De boot ligt nog steeds op dezelfde plek. De Vries constateert dat Smallingerland het beleid op zijn beloop laat en meldingen en klachten niet serieus neemt.

De provincie Fryslân benadrukt het belang van optreden tegen het fenomeen spookboten. "Handhaving is de bevoegdheid van de gemeente. Als gemeenten geen prioriteit willen of kunnen geven aan het handhaven op langliggers, dan kunnen wij daar als vaarwegbeheerder last van krijgen. Daarom plaatsen wij daar een kanttekening bij. Hoe langer een vaartuig onbeheerd blijft liggen en zeker als het gedumpt vaartuig is, hoe groter de kans dat deze uiteindelijk gaat zinken", aldus een woordvoerder.

Tijdens de bijeenkomst in Opeinde is afgesproken dat de provincie de zogeheten dubbelliggers gaat aanschrijven. Daarnaast worden contactstickers geplaatst op vervallen legale steigers, waarvan de eigenaar niet bekend is. Provincie en gemeente hebben afgesproken om elkaar - waar mogelijk - hierin te helpen.

ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries is blij dat de ambtenaren de problematiek rond de vervallen steigers en spookboten in het Peinder Kanaal aanpakken. Over de formele opstelling van de het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland is hij absoluut niet tevreden. Hij wil dat klachten worden aangepakt. Dat was ook reden van zijn verzoek aan beide ambtenaren om een verslag van de bijeenkomst in Opeinde te maken en de afspraken daarmee vast te leggen.