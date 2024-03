Een 8 van 200 motorkappen onthuld in Drachten

za 9 maart 2024, 14.30 uur

DRACHTEN - Een kunstwerk van zo'n 200 afgedankte motorkappen in de vorm van een acht. Ilse Zuiderveld, de kinderklimaatburgemeester van de gemeente Smallingerland, onthulde op vrijdagavond om acht minuten over acht het dada-monument in het centrum van Drachten.

Het kunstwerk is niet alleen een 8 maar is ook nog eens 8 meter hoog. Deze grote acht is gemaakt door kunstenaar Marten Winters en Daan Soer van Swoolish-garage.

Dadaïsme

Het kunstwerk is een initiatief van Museum Dr8888 en verwijst naar de experimentele kunststroming dadaïsme, waarbij onder andere kunst wordt gemaakt van afgedankte materialen. De 8, als getal ook verwerkt in de officiële naam van het museum, past in de traditie van het werk van de dadaïstisch kunstenaar Kurt Schwitters. Hij maakte ooit een gedicht over Drachten met hierin vele achten.

Van parkeer- naar ontmoetingsplek

Het kunstwerk maakt deel uit van de metamorfose van het Raadhuisplein in het centrum van Drachten. Het plein was eerst een parkeerplek, maar moet een fijne plek worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Wethouder Maria le Roy: "Schitterend dat Museum Dr8888 samen met lokale ondernemers met dit originele culturele project bijdraagt aan de levendigheid in het centrum van Drachten en de regio."

Duurzaam

Als kinderklimaatburgemeester mag Ilse meedenken over beslissingen die de gemeente maakt over duurzaamheid. Ze vindt het leuk dat er van afgedankte spullen iets moois is gemaakt. "Het is altijd een goed idee om te kijken of je iets écht moet weggooien of dat je er nog iets leuks mee kan doen", vindt Ilse. "Van veel dingen kun je weer iets nieuws maken."

"Als je er van uitgaat dat een auto gemiddeld plusminus 250k kilometers meegaat, dan staat hier een standbeeld van 50 miljoen km. Dat is een 5 met 7 nullen. En dat in één 8." mijmert Drachtster Ben Vieberink op Facebook. "Maar waar kunst is, is vuur. En de tweespalt laait al op voordat er ook maar 1 motorkapje naar de Graancirkel heeft mogen lonken. Tenzij je het beeld kunt zien als een vorm van respect hebben voor elkaars mening."

