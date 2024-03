Remco Hamstra vindt eerste 'ljipaai' van Tytsjerksteradiel

vr 8 maart 2024, 10.05 uur

JISTRUM - Het eerste kievitsei van de gemeente Tytsjerksteradiel werd vrijdag gevonden door Remco Hamstra. Hamstra is een fanatieke ei-zoeker en vond al eens eerder het eerste ei van de gemeente.

Hamstra was al diverse dagen op pad en had dit perceel al op het oog. Het was echter heel druk in het veld, maar op deze zeer koude ochtend was het rustig. Hamstra zag een mooie kans en even na 8 uur was het raak nabij Schuilenburg.

