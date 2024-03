Sportprijzenregen op gemeentehuis van Tytsjerksteradiel

wo 6 maart 2024, 10.22 uur

BURGUM - Maar liefst 28 sporters uit de gemeente Tytsjerksteradiel stonden dinsdagavond centraal tijdens de Huldiging voor de Sportkampioenen van 2023. Samen met een grote schare fans, familieleden en begeleiders werden ze op feestelijke wijze gehuldigd en toegezongen door Wâldsjonger Marcel Smit.

Veel sportief talent

Sporters en sportteams die in 2023 een nationale of internationale titel behaalden, konden zich voor de huldiging aanmelden.

Naast het aantal kampioenen was ook dit jaar de variëteit aan sporten opvallend. "Wat een sportief talent hebben we in Tytsjerksteradiel! Prachtig om te zien dat er ieder jaar weer andere sporten voorbijkomen bij de huldiging. Al deze sporters staan symbool voor een gezonde levensstijl en doorzettingsvermogen. We zijn grutsk op alle sporters in de gemeente, ieder op zijn of haar eigen niveau", zegt wethouder en sportliefhebber Caroline de Pee.

Gehuldigde sportkampioenen

Tijdens de huldiging zijn de volgende sporters en sportclubs in het zonnetje gezet:

Koerina Dijkstra, Hippiade kampioen Vaardigheid klasse L;

Thijs Hitzert, Nederlands kampioen Estafette atletiek;

Juniorengroep DFS-Burgum, Nederlands kampioen ritmische gymnastiek;

Prejuniorengroep DFS-Burgum, Nederlands kampioen ritmische gymnastiek;

Duo Ilse van der Vliet en Mila Ros, Nederlands kampioen ritmische gymnastiek;

Nina van der Vliet, Nederlands kampioen Fierljeppen meisjes 11 t/m 12 jaar;

Jelmar Hempenius, Nederlands kampioen Inline baan (200m.) & NK Inline weg (100m.);

ModèstoDûns Sealife groep t/m 13 jaar, Nederlands kampioen Showdance KNGU & Noord Nederlandse kampioen NNKS;

Jan de Bruin en Naud Looijenga, Nederlands kampioen groepsspringen Microteam Jeugd Heren B;

Berber van Tuinen, Naud Looijenga en Bjorn Bruining, Nederlands kampioen groepsspringen onderdelen Airtumbling, Trampoline Pegasus en Trampoline Jeugd Mix C;

Naud Looijenga, Nederlands kampioen Trampoline Pegasus - Jeugd Heren B.

