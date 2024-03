Twijzelerheidster en oom vechten ruzie uit op de vluchtstrook

ma 4 maart 2024, 15.30 uur

LEEUWARDEN - Al vechtend belandden een 22-jarige inwoner van Twijzelerheide en zijn oom op de vluchtstrook van de A32 bij Heerenveen. De Twijzelerheidster werd maandag wegens een poging tot zware mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

Vuistslagen op het hoofd

De politierechter stelde vast dat de verdachte zijn oom behoorlijk had toegetakeld. Getuigen hadden gezien dat de Twijzelerheidster op de vluchtstrook bovenop zijn oom zat en meerdere vuistslagen op het hoofd had uitgedeeld. "Ik krijg het beeld dat u bent losgegaan en dat u uw oom zo vaak op zijn gezicht heeft geslagen dat u het risico hebt gelopen dat het heel anders had kunnen aflopen".

Vluchtstrook

Wat precies de aanleiding tot de vechtpartij was, bleef onduidelijk. De betrokkenen hadden een familie-uitstapje gehad en in de auto op weg naar huis was het uit de hand gelopen. De verdachte en diens vader kregen onenigheid met de oom.

De ruzie liep zo ver op, dat de vader de auto stilzette op de vluchtstrook van de A32. Alleen al door de auto langs de snelweg te parkeren namen de mannen een enorm risico, vond de officier van justitie.

Hoogstens twee of drie klappen

"Omdat u de auto stilzet langs de snelweg waar het verkeer op hoge snelheid langsrijdt". De verdachte ontkende dat hij zijn oom zwaar had toegetakeld. Volgens hem had hij hoogstens twee of drie klappen uitgedeeld. Dat zijn oom letsel had in het aangezicht – het gezicht was opgezwollen en hij had een snee boven de wenkbrauw – kwam volgens hem doordat de man met zijn hoofd op het asfalt was gevallen.

Conclusie gebaseerd op getuigenverklaringen

Advocate Jessica Versluis vond dat een poging zware mishandeling niet kon worden bewezen. De getuigenverklaringen en de verklaringen van de verdachte, de vader en de oom liepen volgens de raadsvrouw teveel uiteen. De politierechter baseerde zijn conclusie dat er wel degelijk sprake was van een poging zware mishandeling op de getuigenverklaringen.

Op boksen gezeten

De getuigen zagen dat de verdachte bovenop zijn oom zat en het slachtoffer met zijn vuisten op het hoofd sloeg. Dat de Twijzelerheidster in zijn jeugd een paar jaar op boksen heeft gezeten, maakte het extra ernstig, vond de officier van justitie. "Dan weet je wel hoe je moet slaan". Dat de oom de verdachte naderhand ernstig bedreigd zou hebben nam de politierechter mee in zijn beslissing.

De rechter legde niet, zoals de officier van justitie wel had geëist, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand op. "Omdat u met een voorwaardelijke straf kwetsbaar bent".