Vrouw (59) steelt geld van buurtvereniging Drachten

ma 4 maart 2024, 13.30 uur

LEEUWARDEN - Gedreven door financiële nood stal een inwoonster van Drachten (59) geld uit de woning van een hele goede kennis. Het geld was ook nog eens van de buurtvereniging De Vooruitgang uit Drachten.

In totaal zou de vrouw duizenden euro’s hebben gestolen. Ze moest maandag voor de rechter verschijnen.

Geldproblemen

De verdachte kende degenen waar ze geld van stal maar al te goed. De mensen hadden haar en haar zus onderdak geboden nadat ze geldproblemen kregen. Vervolgens mochten vrouwen, eerst de zus en later de verdachte, bij de slachtoffers schoonmaken zodat ze wat extra’s omhanden hadden. De verdachte had de sleutel van de woning.

Geen braakschade

De slachtoffers, voorzitter en penningmeester van de buurtvereniging, merkten dat er steeds geld verdween, geld van de buurtvereniging. Omdat er geen braakschade was, hadden ze in eerste instantie geen flauw idee achter de diefstallen zat. Ze riepen hulp in van de politie en er werden camera's in de woning geplaatst. Op 2 april vorig jaar was het raak: de verdachte werd op heterdaad betrapt.

"Ik zat helemaal vast"

Ze had geld, 136 euro, vier aanstekers en tien pakjes shag op zak. Spullen die eigendom waren van de buurtvereniging. Ze gaf de diefstal grif toe. En ze had heel veel spijt, ook op de zitting. "Ik zat helemaal vast. Het is het stomste wat ik ooit gedaan heb", zei ze tegen de politierechter.

Het was extra wrang dat de slachtoffers haar en haar zus hadden geholpen toen ze in de penarie zaten.

500 euro zonder toestemming gepind

Dat besefte de Drachtster zich maar al te goed. "Ik had dit nooit mogen doen, ze was mijn beste vriendinnetje". En het was niet de eerste keer, merkte de officier van justitie op. Eind 2022 had de vrouw al eens zonder toestemming 500 euro gepind met de pas van haar vriendin. Die had toen nog de hand over het hart gestreken.

Spijt betuigd

De officier hield er bij de strafeis rekening mee dat de vrouw spijt betuigde en inzag dat ze fout was geweest. Hij eiste een werkstraf van 40 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De rechter hield er, net als de officier, rekening mee dat de vrouw nooit eerder met justitie in aanraking is geweest. De rechter legde de geëiste werkstraf op, plus plus nog eens 40 uur voorwaardelijk.

Schuldhulpverlening

De vrouw moet zich melden bij de reclassering en ze moet meewerken aan schuldhulpverlening. De schadeclaim van de buurtvereniging, in totaal miste er ruim 7300 euro uit de kas, werd door de rechter niet ontvankelijk verklaard.