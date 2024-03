Politieauto eindigt in sloot, agenten gewond

zo 3 maart 2024, 7.50 uur

NIJ BEETS - Bij een ongeval op de Tolhekbuurt in Nij Beets eindigde zaterdagnacht een politieauto in de sloot. Het incident vond even voor middernacht plaats.

Zowel collega's van de dienders als twee ambulances kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. De twee agenten waren onderweg naar een reanimatie toen het in een flauwe bocht misging. De bestuurder verloor de controle over het voertuig, botste tegen een boom en belandde in een sloot.

Beide agenten zijn opgevangen door het ambulancepersoneel. Zij zijn voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De verwondingen zouden relatief gezien meevallen.

De afdeling Forensische Opsporing Verkeer van de politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. De politiewagen is daarna door een berger uit de sloot getakeld en afgevoerd.

