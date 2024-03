Bestelbus in brand gestoken in Opende

za 2 maart 2024, 9.46 uur

OPENDE - In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Opende een bestelbus in brand gestoken. Een buurtbewoner zag om 4.22 uur aan de Sjallemastraat iemand naar het voertuig lopen en enkele seconden later waren er vlammen bij de bus. De verdachte reed weg in een donkerkleurig voertuig.

De oplettende buurtbewoner is meteen naar de bewoner gegaan. Door snel handelen was de brand vrij snel alweer geblust. Ook werd de brandweer van Surhuisterveen opgeroepen om ter plaatse te komen.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt mensen die wat hebben gezien of camerabeelden hebben zich te melden. Het liefst met beelden van de verdachte of beelden van het voertuig waarin de verdachte op de vlucht sloeg. Delen kan via 0900-8844. Anoniem melden mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.