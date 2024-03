'Ouderwetse' brochure blijft populair

vr 1 maart 2024, 13.24 uur

DOKKUM - Terwijl digitale marketingstrategieën de overhand lijken te hebben, blijft de traditionele brochure verrassend genoeg een populair en effectief middel voor bedrijven om hun boodschap over te brengen. Wat zijn verschillende redenen waarom de 'ouderwetse’ brochure nog steeds relevant en gewaardeerd wordt? In dit artikel duiken we daar dieper op in.

Brochures printen voor de tastbare ervaring

Veel interacties vinden tegenwoordig digitaal plaats. Hierdoor is juist een fysieke brochure printen voor een tastbare ervaring een effectief middel. De ervaring van het in ontvangst nemen van zo’n middel kan niet worden gereproduceerd door een snelle e-mail of website bezoek.

Het gevoel van een brochure in handen houden, het omslaan van de pagina’s en het visueel verkennen van de inhoud maakt het een effectief middel om de aandachtspanne van een lezer vast te houden. Hierdoor zal een brochure veel gemakkelijker herinnerd worden dan een online promotie die in een snelle flits voorbij komt.

Betrouwbaar- en geloofwaardigheid

Een goed ontworpen brochure straalt professionaliteit en betrouwbaarheid uit. Voor veel mensen geldt nog altijd dat een fysiek stukje reclame meer legitimiteit en geloofwaardigheid uitstraalt, ten opzichte van andere digitale reclames. Drukwerk geeft ontvangers het idee dat er veel tijd, expertise en moeite in is gestoken, waardoor het aanzien voor het bedrijf of de organisatie die het uitdeelt stijgt. Men zal eenzelfde boodschap vanuit de brochure dus sneller onthouden en aannemen voor waar, dan een online reclamemiddel.

Gerichte manier van communicatie

Doordat je een brochure heel gericht kunt uitdelen en verspreiden, kun je de boodschap en informatie die je hierin verstrekt heel gericht aanpassen aan een specifieke doelgroep. Doordat je de inhoud en het onderwerp afstemt op de interesses en behoeften van deze groep mensen, zijn bedrijven in staat effectiever te communiceren. Deze gerichte manier van communicatie zal uiteindelijk de boodschap beter over kunnen brengen, doordat dit op de doelgroep is afgestemd. Zo kan er natuurlijk ook voor verschillende doelgroepen een eigen brochure ontwikkeld worden zodat ieder met een eigen tone of voice aangesproken kan worden.

Kies voor blijvende impact

De hoge omloopsnelheid van digitale media zorgt er ook voor dat deze advertenties gemakkelijk kunnen worden genegeerd of vergeten. De tastbare indruk van een geprinte brochure heeft juist de potentie om een blijvende indruk achter te laten. Je kunt zo’n blad bewaren, delen met andere lezers of zelf op een later tijdstip opnieuw lezen. Deze verschillende handelingen zorgen voor een hogere betrokkenheid van de lezer, waardoor de boodschap die je hierin verkondigd op een betere manier blijft hangen. Je hebt hiermee dus een langdurig effect op de ontvangers.

Waarvoor brochures inzetten?

Bedrijven zetten brochures in in verschillende situaties, om verschillende doelen te bereiken. Ook de flexibiliteit en veelzijdigheid van dit middel draagt zeker bij aan de populariteit ervan. Want of het nu gaat om de promotie van een product of dienst, het verstrekken van meer informatie op een evenement of het ondersteunen van een verkoopgesprek; brochures zijn inzetbaar voor al deze doeleinden.

Hoewel diverse digitale media uiteraard hun eigen voordelen hebben, bewijst de blijvende populariteit van een klassieke brochure dat er nog steeds ruimte is voor traditionele marketingmethoden. Zo merkt ook de grafische drukkerij Flyerzone, die het onverminderd druk heeft met het produceren van talloze soorten drukwerk voor zakelijke- en particuliere klanten. Juist de combinatie van gedrukte brochures of andere middelen naast digitale inspanningen kunnen een krachtige en effectieve marketingmix creëren.