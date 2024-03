Drogeham krijgt lang verwachte nieuwbouw van SWA

do 29 februari 2024, 15.56 uur

DROGEHAM - In Drogeham bouwt Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) 19 nieuwe sociale huurwoningen. Wethouder van der Tuin stak dinsdag de 'schep in de grond'.

Dat deed zij door plaats te nemen op een graafmachine. Met deskundige hulp bediende zij het enorme apparaat. Onder toeziend oog van leden van huurdersorganisatie De Contactraad, leden van de Raad van Commissarissen van SWA en andere belangstellenden heeft de wethouder graafhandelingen verricht om de bouw te starten.

Aannemer Jellema uit Dokkum bouwt de 19 woningen voor SWA aan de Boskloane en de Slotstrjitte. Aan de Boskloane komen 14 twee onder één kapwoningen en aan de Slotstrjitte komen 5 rijtjeswoningen.

De 14 twee onder één kapwoningen hebben een slaapkamer en een badkamer beneden. Boven bevinden zich nog eens twee slaapkamers en een onbenoemde ruimte. Daarboven is nog een zolder. De woningen zijn daarmee levensloopbestendig of hebben "Slieperei op ‘e groun’ zoals we dat in Friesland zeggen.

De 5 rijtjeswoningen aan de Slotstrjitte zijn iets anders ingedeeld. Ze hebben drie slaapkamers boven en een zolder. Met deze woningen komt er ‘voor elk wat wils’ bij in Drogeham.