Op deze manieren zijn ondernemers bezig met verduurzamen

do 29 februari 2024, 14.51 uur

LEEUWARDEN - Ondernemers in Nederland die in het midden- en kleinbedrijf (mkb) werken, zijn vandaag de dag steeds vaker bezig met verduurzaming van hun organisatie. Uit onderzoek van een groot verzekeringsbedrijf in Nederland blijkt bijvoorbeeld dat maar liefst bijna de helft van de ondernemers aangeeft plannen te hebben om te verduurzamen en dat 32% dat al daadwerkelijk heeft gedaan. Dat doen ze op verschillende manieren, waaronder groene zakelijke energie vergelijken en investeren in eigen zonnepanelen. In dit artikel lees je meer over de manieren waarop ondernemers in Nederland bezig zijn met verduurzamen.

Investeren in groene energie voor je bedrijf is goed begin

Een van de meest simpele stappen die je kunt zetten als ondernemer in het kader van duurzaamheid is investeren in groene energie. Dat kan op verschillende manieren. Zo is het al een goed begin om van een grijs zakelijk energiecontract over te stappen naar een groen zakelijk energiecontract. Groene stroom is namelijk veel schoner en op die manier beter voor het milieu dan grijze energie. Dat komt doordat er minder CO2 vrijkomt bij de productie van groene stroom. Uit bovenstaand onderzoek blijkt dat 45% van de ondervraagden investeert in groene energie. Zij zijn massaal overgestapt naar een groene energieleverancier of hebben geïnvesteerd in zakelijke zonnepanelen. Het maakt niet uit of je een ondernemer in het mkb bent of dat je bezig moet gaan met energie vergelijken voor zzp’ers; in beide gevallen zijn er volop opties beschikbaar op het gebied van groene zakelijke energie.

Zakelijke zonnepanelen zijn eveneens een goede basis

Overstappen op een groene energieleverancier is dus niet het enige dat massaal gebeurt. Ondernemers hebben ook graag zelf de touwtjes in handen en kiezen ervoor om te investeren in zonnepanelen. Omdat je daarmee je eigen groene stroom op kunt wekken en daardoor niet meer afhankelijk bent van wat er zoal op de energiemarkt gebeurt, is dit een hele interessante en populaire manier van duurzamer ondernemen. Als ondernemer heb je de mogelijkheid om zonnepanelen te kopen en te huren; het is maar net wat voor je bedrijfssituatie het meest past. Het grote voordeel van zonnepanelen kopen, is dat je de kosten daarvan gemiddeld binnen 8 tot 10 jaar terug hebt verdiend (afhankelijk van hoeveel zonnepanelen je nodig hebt). En dat terwijl zonnepanelen gemiddeld 25 jaar mee kunnen gaan. Zodra je je investering eruit hebt, profiteer je dus van gratis zonne-energie. Naast een groen voordeel heb je dus ook te maken met financieel voordeel wanneer je begint met het verduurzamen van je onderneming.

Andere maatregelen voor verduurzaming van bedrijf

Uit bovenstaand onderzoek blijkt namelijk dat het besparen op energiekosten de grootste reden is om te beginnen met verduurzamen. Maar liefst 63% van de ondernemers geeft dat op als reden. Daarna zegt 45% dat ze het doen omdat het goed voor het milieu is. Op die manier een steentje bijdragen aan een betere wereld is altijd een goed idee. Daarbij vinden consumenten duurzaamheid ook alsmaar belangrijker worden, waardoor de kans groot is dat een consument eerder voor een groen bedrijf gaat dan voor een bedrijf dat weinig doet aan duurzaamheid. Naast investeren in groene energie kun je als ondernemer nog op andere manieren maatregelen treffen voor het verduurzamen van je bedrijf, zoals: