Nieuwe ovonde in N355 bij garage Vries laat langer op zich wachten

wo 28 februari 2024, 21.55 uur

JISTRUM - De aanleg van de nieuwe ovonde op de kruising van de Rijksstraatweg (N355) en het Wyldpaed West laat langer op zich wachten. De provincie Fryslân denkt dat de eerste schep in de tweede helft van 2025 de grond in kan.

De kruising staat bekend als gevaarlijke kruising en al sinds 2019 zijn er plannen om de kruising veiliger te maken.

De provincie Fryslân laat in een reactie weten dat het technische ontwerp van de ovonde gereed is maar dat er nog veel moet gebeuren voordat er begonnen kan worden met de aanleg.

"De volgende stap is dat we om tafel gaan met de nutsbedrijven, gemeenten en andere belanghebbenden." aldus de provincie. Vooral het verleggen van kabels en leidingen in de grond is een tijdrovende klus.

"Deels is dit afhankelijk van de hoeveelheid knelpunten die we inventariseren, deels heeft dit te maken met de capaciteit van de nutsbedrijven."

Ook moeten de nodige vergunningen nog aangevraagd worden en zullen het komend jaar onderzoeken worden uitgevoerd waaronder bijvoorbeeld een bodemonderzoek. "Als de vergunningen aangevraagd zijn en de onderzoeken afgerond, dan kunnen we starten met de aanbestedingsprocedure." aldus de provincie Fryslân.

"We verwachten het ontwerp in de loop van dit jaar zover uitgewerkt te hebben dat we het kunnen delen met de omgeving. Tegen die tijd komt het ontwerp ook op onze website te staan. De uitvoering van dit project staat op dit moment in de planning voor de tweede helft van 2025."