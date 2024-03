Wanneer kies je voor een variabel energiecontract?

wo 28 februari 2024, 17.35 uur

DRACHTEN - Het is de laatste jaren natuurlijk regelmatig een punt van discussie. De keuze voor een vast- of variabel energiecontract. Waar de meeste mensen tot jaren geleden kosten voor vast, is dit de afgelopen tijd wel veranderd. Met name door de energie stijgingen, waardoor mensen torenhoge energierekeningen moeten betalen omdat ze de tarieven noodgedwongen moeten vastleggen tegen een enorm bedrag. Gelukkig is de rust wedergekeerd en is het goed om eens te kijken wanneer het verstandig is om te kiezen voor variabel in plaats van vast.

Voordelen van variabele energiecontracten

Variabele energiecontracten bieden enkele belangrijke voordelen ten opzichte van vaste contracten. Een van deze voordelen is de flexibiliteit. Met een variabel energiecontract ben je niet gebonden aan langlopende overeenkomsten en kun je profiteren van eventuele prijsdalingen op de energiemarkt. Dit is met name interessant als de energieprijzen volatiel zijn en je bereid bent om het risico te nemen. Een ander voordeel van variabele energiecontracten is de mogelijkheid om te profiteren van gunstige kortingen en aanbiedingen. Energieleveranciers kunnen speciale deals aanbieden voor nieuwe klanten of promoties voor variabele contracten. Hierdoor kan je mogelijk geld besparen op je energierekening. Wil jij weten waar je momenteel het minst betaald? Maak dan gebruik van deze energievergelijker voor je vergelijken van verschillende aanbieders voor gas en stroom.

Wanneer is een variabel energiecontract de juiste keuze?

Een variabel energiecontract is niet voor iedereen de beste optie. Het hangt af van je situatie en voorkeuren. Als je bereid bent om het risico te nemen en actief betrokken wilt zijn bij het volgen van de energiemarkt, kan een variabel contract geschikt zijn. Je moet er echter voor zorgen dat je voldoende tijd hebt om de markttarieven en -schommelingen bij te houden. Een situatie waarin een variabel energiecontract nuttig kan zijn, is wanneer je verwacht dat de energieprijzen in de toekomst zullen dalen. Door flexibel te blijven, kun je profiteren van deze prijsdalingen en mogelijk geld besparen. Wat wel belangrijk is, is dat onvoorziene omstandigheden, zoals we ook de afgelopen tijd hebben kunnen zien, ervoor kunnen zorgen dat je ineens een stuk meer moet gaan betalen. De andere kant is ook, dat je direct profiteert van een flinke daling in prijs.

Vergelijk verschillende aanbieders

Het voordeel van de huidige tijd is dat je online gemakkelijk en snel via een energievergelijker kunt zien welke aanbieder het beste bij je past. Zo kan het dus heel goed zijn dat je in het begin kiest voor variabel, bijvoorbeeld omdat je nog niet precies weet wat je gaat doen. Het enige waar je wel rekening mee moet houden, is dat je, mocht je de keuze maken om wel voor vast te kiezen, je dit op het juiste moment doet. Zo’n contract sluit je namelijk voor een langere periode af. We hoeven je dan dus ook niet uit te leggen dat het afsluiten op een ongunstig moment, over de gehele looptijd, zomaar eens enkele honderden euro’s kan schelen. Maak daarom dus ook niet een te overhaaste beslissing, maar denk goed na wat je doet.