Politie centreert noordelijke diensten in Drachten

wo 28 februari 2024, 15.22 uur

DRACHTEN - De politie Noord-Nederland verhuist de Forensische Opsporing en de opslag van in beslag genomen goederen naar een nieuwe locatie in Drachten. De nieuwbouw komt op twee samen te voegen eilanden op bedrijventerrein Azeven-Noord, naast de bestaande noordelijke meldkamer met onder andere een schietbaan.

De gemeente Smallingerland wil aan de plannen meewerken. Tijdens de vergadering van Het Plein dinsdagavond kwam de nieuwbouw aan de orde.

Vier nieuwe locaties zijn bedoeld voor het Regionaal ServiceCentrum , waarin de ondersteunende diensten zijn ondergebracht. Een deel komt in het gebouw van de meldkamer Noord-Nederland, dat in 2011 officieel werd geopend.

De afdeling Forensische Opsporing krijgt een eigen gebouw aan de Kelvinlaan. Het nieuwe kantoor heeft een bruto vloeroppervlakte van 6.100 m2 verdeeld over meerdere verdiepingen. Het Ketenbeslaghuis, waarin bewijsmateriaal tijdelijk wordt opgeslagen, komt er tegenover. Met 1.400 vierkante meter moet de dienst een tijdje vooruit kunnen.

Met de nieuwbouw van politie Noord-Nederland komen in totaal zo’n 535 arbeidsplaatsen naar Drachten. Momenteel heeft de politie daar zo’n 204 fulltime eenheden. Andere locaties, die niet toekomstbestendig en duurder in de exploitatie, worden afgestoten, aldus de politie.

De nieuwbouwplannen zijn een gevolg van het terugdringen van exploitatiekosten. De eenheid Noord-Nederland kreeg in 2015 de opdracht om van 135.000 vierkante meter naar 95.000 vierkante meter aan huisvesting te gaan.

Forensische opsporing

Eén van de grotere veranderingen is de verhuizing van de afdeling Forensische Opsporing, die over vier locaties met elk een eigen specialisatie is verdeeld. Onderzoeken vergen soms veel tijd en kilometers. Een in beslag genomen pistool reist dan van het lokale politiebureau naar de administratie in Assen, vervolgens voor onderzoek naar Drachten en Groningen en weer terug om uiteindelijk elders in een ketenbeslaghuis te worden bewaard. De vestiging van de diensten op dezelfde locatie maakt het politiewerk veel efficiënter dan nu het geval is, aldus een woordvoerder van de politie.

Opslag van goederen

​Het Ketenbeslaghuis is belast met de registratie, het beheer en de verwerking van in beslag genomen goederen en met het uitvoeren van beslissingen van het Openbaar Ministerie. Van alles wordt er bewaard: Van oude simkaartjes tot een messenset afkomstig van diefstal. In de opslag liggen talloze telefoon, valse kentekenplaten, dozen met kleren of bijvoorbeeld een scooter die gebruikt is bij een misdrijf.

De nieuwbouw is een ontwerp van architectenbureau Cepezed in Delft. Vanwege de bijzondere ligging op de eilanden werkt het bureau samen met landschapsarchitecten van BoschSlabbers.

Sportveld AZC

Op één van de drie eilanden aan de Kelvinlaan komt een sportterrein voor het asielzoekerscentrum Drachten. Een klein deel in de noordwesthoek van het gebied wordt verkocht aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het betreft hier een gebied met een oppervlakte van 1.312 vierkante meter.