Buurt fel tegen komst Aventura in Drachten

wo 28 februari 2024, 15.10 uur

DRACHTEN - Buurtbewoners zijn faliekant tegen de komst van Zorggroep Aventura aan het Zuid in Drachten. Ze vrezen overlast van de vijftien tot twintig cliënten, die in een voormalige boerderij dagopvang zouden moeten krijgen. Vooral van werkzaamheden van de Poetsfabriek voor auto's en de timmerwerkplaats verwachten ze problemen, maar ook door een toename van verkeer.

Ondanks geruststellende woorden van bestuurder Ron Booi van Aventura dinsdagavond tijdens de bijeenkomst van Ronde Tafel in Smallingerland blijft de vrees. De ondernemer komt zijn beloften niet na, zeiden de buurtbewoners. "Hij vertelt leugens en spiegelt bewust onwaarheden voor", aldus Robin Hartelo, die pal naast de boerderij woont. Tijdens de bijeenkomst met raadsleden werd er fijntjes op gewezen dat Aventura als 'zorgcowboy' bekend staat. Ron Booi wilde daar inhoudelijk niet op ingaan.

Volgens Rob Hartelo bestaat over de inhoud van een inspraakronde met buurtbewoners ook onduidelijkheid. De uitkomst wordt naar zijn idee door Aventura compleet verkeerd voorgesteld. In het verslag van de zorgaanbieder staat dat de buurtbewoners "grotendeels positief" over de plannen zijn. "Dat is een leugen. Op deze schaalgrootte willen we geen zorgbedrijf tegenover ons." Met hospice Smelnehaven en verschillende andere zorginstellingen "hebben we al meer dan genoeg".

Na afloop van de bijeenkomst overhandigde Hartelo aan wethouder Robin Hartogh Heys twee brieven - ondertekend door buurtbewoners, die ook bij de bijeenkomst waren geweest - , waarin hun tegenargumenten stonden.

Het Zuid in Drachten is als zorgboulevard nu wel zo’n beetje vol, oordeelde buurtbewoner Gerrit van der Ploeg, die eerder bij de gemeente Smallingerland werkte en inmiddels in Harlingen als teamleider Veiligheid, vergunningen en handhaving aan de slag is. Hij wees op de onbetrouwbaarheid van de initiatiefnemer.

Tegen de belofte in had Aventura zes grote bomen gekapt zonder de verplichte vergunning aan te vragen. Ook sloeg de zorggroep lange tijd asbest op eigen terrein op, terwijl dat ook nog zonder beschermende kleding van een dak was gehaald.

Volgens Ron Booi van Aventura blijft het aantal cliënten op de nieuwe locatie aan Het Zuid met vijftien tot twintig beperkt. Samen met drie tot zes begeleiders en de ritten van taxibusjes wordt de verkeersdrukte niet groot, verwacht hij. Het autopoetsbedrijf zal hooguit drie auto's per week krijgen. Ze komen van garagebedrijven en worden in het kader van een leer-werktraject gepoetst.

De houtwerkplaats krijgt geen machines en is alleen bedoeld voor lichte werkzaamheden, zoals het maken van vogelhuisjes. De openingstijden blijven volgens Booi ook beperkt: de dagbesteding van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.30 uur. Het kantoor is wel overdag gedurende de hele week op.

De gemeenteraad van Smallingerland buigt zich over twee weken over het voorstel om de bestemming van het terrein aan het Zuid 39 te wijzigen.