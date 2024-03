'Fietsers in de knel op rotonde van DamwÃ¢ld'

'Fietsers in de knel op rotonde van Damwâld'

di 27 februari 2024, 20.00 uur

DAMWALD - De nieuwe rotonde bij het winkelcentrum in Damwâld moet veiliger worden gemaakt voor fietsers. Er is nauwelijks ruimte voor hen op de rotonde. Dat vindt raadslid Sietse Hilverda (CDA). Hij pleitte dinsdagavond in de raadsvergadering van de gemeente Dantumadiel voor een zebrapad.

"Wurdt it net heech tiid foar in sebrapaad?" zo gaf Hilverda aan. Het raadslid vindt dat er bij de aanpassing van de rotonde / kruising te weinig aandacht is geweest voor fietsers en voetgangers.

Beperking

"De fietsende âlderein stekt it leafst oer mei de fiets oan 'e hân...." Ook maakt hij zich in het bijzonder zorgen over mensen met een beperking die naar De Klimmer gaan of de woonvorm Begeleid Wonen aan de Thiedemawei. "Tusken it oerstekplak en de rotonde sit noch gjin heale meter.... Hoe sa feilich en oersichtlik. Koartsein, dit kin sa net!"

Gjin sebra

Wethouder Kees Wielstra van Dantumadiel haalde Hilverda snel uit de droom. "Ik kin helder wêze: der komt gjin sebra op de Haadwei." Wielstra wees de raad erop dat een zebrapad pas goed gaat werken op plekken waar veel mensen gebruikmaken van de zebra (zoals in de stad).

Volgens de wethouder zou dat ook de conclusie zijn nadat hij eind 2022 een gesprek had gehad met de begeleiders en bewoners van De Klimmer. De bewoners kwamen wel met een alternatieve oplossing waarbij een markering een belangrijke rol speelt.

Markering

Deze markering is er - tot op heden - niet gekomen. "Dat koe oant no ta troch it winterse en wiete waar." De wethouder verwacht dat de markering op korte termijn wordt aangebracht.

Noed oer fytsers

De nieuwe situatie op de rotonde heeft volgens de wethouder veel rust in het verkeer gebracht. Wel heeft Wielstra 'noed' heeft over de positie van de fietsers op en naast de weg. "Dat soarchet derfoar dat se sa no en dan yn 'e knoei komme op de rotondes"

De wethouder gaat de komende tijd kijken of daar nog iets aan gedaan kan worden.

FOTONIEUWS

