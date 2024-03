Groot kijkfeest in Leeuwarden voor optreden Joost Klein op songfestival

ma 26 februari 2024, 16.30 uur

LEEUWARDEN - Het optreden van Joost Klein op het Eurovisiesongfestival zal niet onopgemerkt voorbij gaan. Er wordt tijdens de finale op 11 mei een groot kijkfeest georganiseerd op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

Het evenement werd maandag bekendgemaakt.

Een collectief van vijf organisaties slaat de handen ineen om Joost Klein vanuit Leeuwarden en heel Friesland gezamenlijk naar de overwinning te juichen. Wat begon als een vonkje is binnen mum van tijd op poten gezet door de Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, poppodium Neushoorn, Omrop Fryslân en Sipke Jan Bousema. "Vanuit It Heitelân laten we 'ons' Friesenjung onze steun blijken en vieren we zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival met een groot feest."

Live viewing party

Tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival op zaterdag 11 mei tuigen we een groot feest op in het hart van Fryslân, op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. De finale wordt live uitgezonden vanaf het plein op een groot scherm, onder toeziend oog van de Oldehove. De avond wordt omlijst door een presentator en optredens op een groot podium.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Leeuwarden en Provincie Fryslân, de programmering en productie wordt verzorgd door Neushoorn. Op het plein verwelkomen we duizenden Joost-fans, die hem hopelijk gezamenlijk naar de overwinning in Malmö zullen juichen.

Persconferentie

De plannen werden deze maandag gepresenteerd door wethouder Hein Kuiken, gedeputeerde Sijbe Knol, directeur Neushoorn Serge Hollander en namens Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omrop Fryslân, Sybren Terpstra.

De AVROTROS was al op de hoogte maar tijdens de persconferentie nodigde merkregisseur en voormalig presentator van het Junior Eurovisiesongfestival Sipke Jan Bousema de omroep nogmaals van harte uit om de officiële puntentelling namens Nederland live vanuit Leeuwarden uit te zenden.