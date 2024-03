Vrijspraak voor Harrekiet die ploertendoder kocht op Ali Express

ma 26 februari 2024, 14.20 uur

LEEUWARDEN - Een ploertendoder van Ali Express die verborgen zat in een oude jas, leverde een 20-jarige inwoner van Harkema een dagvaarding op voor de zitting van de politierechter. De rechter sprak de Harkemaster vrij van verboden wapenbezit.

Uitschuifbare smalle stok

De verdachte was op 9 april 2022 aangehouden voor een overtreding van de wegenverkeerswet. Bij de insluiting op het bureau vond de politie iets wat verdacht veel leek op een ploertendoder: een uitschuifbare smalle stok met een verzwaarde kop op het uiteinde.

"Een waardeloos ding"

Ingeschoven was de stok zo’n acht centimeter lang, helemaal uitgetrokken was hij een meter. Het was volgens de verdachte "een waardeloos ding".

De stok was grotendeels van plastic en zijn vader had \'m ooit via Ali Express aangeschaft. Toch had de politie het aangemerkt als een ploertendoder.

Oude jas

In december 2022 kreeg de Harkemaster een strafbeschikking van 175 euro. Daar ging hij niet mee akkoord. Hij zou zich er niet van bewust zijn geweest dat hij de ploertendoder bij zich had. Hij had een oude jas aan, een soort survivaljas, de ploertendoder zat in al heel lang in een van de vakjes.

Verboden wapen

De officier van justitie gaf de Harkemaster het voordeel van de twijfel. "U heeft er niet zo’n heel goed verhaal bij, maar ik ga er vanuit dat u echt niet wist dat hij in uw jas zat". De rechter was het daarmee eens en sprak de Harkemaster vrij. De rechter ging er wel van uit dat het om een \'echte’ ploertendoder – en dus een verboden wapen - ging.