Uniek concert van Marinierskapel in Surhuisterveen

ma 26 februari 2024, 14.00 uur

SURHUISTERVEEN - Op vrijdagavond 1 maart verzorgt De Marinierskapel der Koninklijke Marine o.l.v. dirigent Harmen Cnossen een hoogstaand concert in De Flambou in Surhuisterveen. Het begint om 19.30 uur.

Na het succes van 2019 is Cultuurcentrum de Wâldsang er trots op dat ze dit fantastische orkest wederom in deze regio mag verwelkomen voor een concert. Op zaterdag 2 maart verzorgt een aantal leden van deze kapel bovendien een leerzame Play-in waaraan ook nog leden van de tamboers en pijpers van het korps Mariniers mee zullen doen.

De Marinierskapel is een militair harmonieorkest, onderdeel van de Nederlandse Koninklijke Marine, opgericht in 1945 en gestationeerd in de marinierskazerne in Rotterdam. Het is een van de drie professionele harmonieorkesten van de Nederlandse krijgsmacht. Belangrijkste taak is om militaire ceremonies en ceremonies voor het Koninklijk Huis muzikaal te begeleiden. Daarnaast geeft het concerten in binnen- en buitenland.

Tijdens concerten toont het orkest haar veelzijdige kant. Deze loopt uiteen van klassiek harmonieorkest tot uitgebreide bigband, en van intiem begeleidingsensemble tot flitsende coverband. Het is niet voor niets bekend door de vele platen en cd’s, radio- en tv-optredens en taptoes.

Het concert op vrijdag wordt gegeven in De Flambou, Jan Binneslaan 49 in Surhuisterveen. Het begint om 19.30 uur. De entree bedraagt 15 euro en voor leerlingen van Cultuurcentrum de Wâldsang is de prijs 7,50 euro. Kaartverkoop ’s avonds aan de zaal of via kc@cultuurcentrumdewaldsang.nl