Man (20) krijgt werkstraf voor mishandeling verkeersregelaar

ma 26 februari 2024, 13.45 uur

LEEUWARDEN - De mishandeling van een verkeersregelaar leverde een 20-jarige man maandag bij de politierechter een werkstraf op van 20 uur.

De man uit Wolvega zat eind april 2022 bij zijn vader in de auto. Bij wegwerkzaamheden in Wolvega zouden de twee het stopteken van een verkeersregelaar hebben genegeerd.

"We dachten dat hij ons groette"

De Wolvegaster verklaarde dat hij en zijn vader wel hadden gezien dat de verkeersbegeleider de hand opstak. "We dachten dat hij ons groette", zei de man. Even verderop stuitten ze op een tweede verkeersregelaar, die zou zijn hand op de motorkap hebben gelegd. De regelaar zou "op een hele boze toon" de inzittenden van de auto hebben toegesproken.

"Geen zin in gezeik"

Vader en zoon waren er toen wel klaar mee en reden door. Een derde verkeersregelaar zou zich boos en dreigend richting de vader hebben gedragen. De regelaar zou ook nog handtastelijk zijn geworden. "Wij dachten wij hebben geen zin in gezeik, we gaan naar huis", aldus de verdachte. Bij de vierde verkeersregelaar ging het echt mis. Toen deze een hek op de weg plaatste, stapte de verdachte uit om de versperring weg te halen.

Auto over voet gereden

Zijn lezing was dat de regelaar hem bij de kraag greep. Zijn vader reed een stukje door en stuurde de auto per ongeluk over zijn voet heen. Bij het vastgrijpen door de verkeersregelaar zou hij ook nog een verwonding in de nek hebben opgelopen. Volgens een getuige, een kraanmachinist, had de verdachte de regelaar bij de keel gegrepen en was hij vervolgens, toen de man op de grond viel, er bovenop gaan zitten.

"Regelaars zijn kwetsbare mensen"

Dat verhaal was bevestigd door een uitvoerder. De Wolvegaster beweerde dat de regelaar, terwijl hij achteruit liep, was gestruikeld. Op basis van de aangifte van de verkeersregelaar en de getuigenverklaringen oordeelde de rechter dat de Wolvegaster zich schuldig had gemaakt aan de mishandeling.

De rechter vond het "kwalijk" dat de verdachte en zijn vader zelf wilden bepalen of ze door konden rijden. "Die regelaars staan daar niet voor niks, dat zijn kwetsbare mensen".