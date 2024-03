Al ruim 30 jaar professioneel beeld, licht en geluid

ma 26 februari 2024, 13.29 uur

TWIJZEL - De horeca, sporthallen, voetbalvelden, fabrieken en kerken. Er zijn nauwelijks locaties die optimaal uit de verf komen zonder een hoogwaardige geluidsinstallatie. Al ruim 30 jaar installeert Rients Faber uit Twijzel professionele audiovisuele systemen. In al die jaren is de ontwikkeling natuurlijk niet stil blijven staan en heeft het bedrijf talloze vernieuwingen doorgevoerd, onder meer door een eigen app te lanceren. Wat is het verhaal van deze onderneming?

Begonnen met discotheken

Al jaren is Rients Faber een begrip in de wereld van professionele audiovisuele installaties. Tegenwoordig is het bedrijf in handen van Martin Faber, de zoon van Rients Faber. “Er zijn veel verschillen met vroeger, maar een overeenkomst is dat we nog steeds veel installaties in de horeca plaatsen”, geeft Martin Faber aan.

Dat de focus van het bedrijf steeds breder is geworden, is volgens hem niet onlogisch: “De traditionele discotheken zijn steeds meer uit het straatbeeld verdwenen. Daar komt nog bij dat onze expertise ook bruikbaar is voor andere locaties. Dus je ziet ons nu terug in bijvoorbeeld sporthallen, zwembaden, kerken en bedrijfshallen. Ook multifunctionele centra die je veel ziet in dorpen en stadswijken bedienen we veel. Logisch, want juist daar is de combinatie van beeld, licht en geluid onmisbaar.”

Kwaliteit als handelsmerk

Wie een horecabedrijf of andere locatie wil uitrusten met een geluidsinstallatie, kan natuurlijk naar de elektronicazaak gaan en een aantal speakers kopen. Wat is dan de meerwaarde van een bedrijf als Rients Faber? “Wij zetten echt in op kwaliteit. Kijk je naar de hardware, dan gebruiken we alleen apparatuur van topmerken als Bose en Fohhn. Maar alleen de juiste speakers en aansturing zijn geen garantie voor succes.”

Het geheim zit vooral in maatwerk, want elke ruimte is anders qua bijvoorbeeld akoestiek en indeling. “Waar nodig voeren we ter plaatse metingen uit, zodat we speakers op de juiste manier kunnen plaatsen. Zo profiteren alle bezoekers van een perfecte luisterervaring. Ook moet je natuurlijk rekening houden met de omstandigheden ter plekke. Zo heb je in een fabriek doorgaans extra robuuste speakers nodig.” En dan is er nog het belang van de perfecte combinatie. Beeld, licht en geluid moeten een eenheid vormen en het liefst vanaf een centraal punt te bedienen zijn.

Een eigen app voor de bediening

Rients Faber ontwikkelde onder de naam Cenze een eigen applicatie. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos: “Natuurlijk kun je met de app muziek bedienen, maar je kunt bijvoorbeeld overschakelen naar geluid van de microfoon, het licht dimmen, beeldschermen instellen en meer.”

Met name voor de consumentenmarkt zijn er al veel apps voor het bedienen van muziek en licht. Maar een combinatie van verschillende elementen is zeldzamer, zeker voor de zakelijke markt: “Juist dat we de bediening van licht, beeld en geluid hebben ondergebracht in één app, geeft ons product extra meerwaarde. Maar dat is nog niet alles. Om te verzekeren dat alles naadloos werkt, nemen we ook het (draadloze) netwerk onder de loep. Want alles valt of staat natuurlijk met storingsvrije verbindingen.”

Een blik in de toekomst

Met ruim 30 jaar achter de rug heeft Rients Faber als bedrijf veel ervaring opgebouwd. “De focus blijft onveranderd liggen op het installeren van hoogwaardige installaties. waarbij we natuurlijk altijd kijken naar de laatste innovaties. Wat betreft locaties zien we dat de horeca onverminderd aanklopt bij ons. Maar multifunctionele centra zijn voor ons ook uitdagende projecten die we graag uitvoeren. Het veelzijdige karakter van dit soort complexen spreekt ons enorm aan. Dus daar gaan we ons in de komende jaren meer op richten”, besluit Martin Faber.