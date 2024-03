Landbouwvoertuig vliegt in brand in Boornbergum

zo 25 februari 2024, 9.38 uur

BOORNBERGUM - Achter een boerderij aan de Krite in Boornbergum is zondag een zelfrijdende voermengwagen in vlammen op gegaan. Bij de brand kwam veel rook vrij wat in de wijde omgeving goed was te zien.

De brandweer van Beetsterzwaag werd om 07.55 uur opgeroepen. Bij aankomst van de brandweerlieden stond het landbouwvoertuig al in lichterlaaie. Door de hoeveelheid hydrauliek olie in het voertuig werd het blussen enigszins bemoeilijkt.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Er raakte niemand gewond.

