Automobilisten gestrand na 'foute' tankbeurt

vr 23 februari 2024, 22.25 uur

OOSTERWOLDE - Vermoedelijk zijn tientallen automobilisten vrijdagavond gestrand nadat ze getankt hadden. De pomp gaf diesel in plaats van benzine bij het tankstation TamOil aan 't Oost in Oosterwolde. De pompen waren voorzien van de verkeerde brandstof waardoor auto's er kort na de tankbeurt mee stopten.

Dirk was één van de gedupeerden. Hij was samen met zijn zoontje Manuel naar zwemles. Om nog even de auto vol te tanken, gingen ze rond 17.20 uur naar het tankstation. Na de tankbeurt en een stop in het centrum sputterde de motor tegen. Ze strandden langs 't Oost. De auto stopte ermee en vader en zoon moesten te voet verder.

Hulp

Omstanders hielpen om de auto aan de kant te duwen. De auto is later op de avond met behulp van een andere auto en een sleepkabel afgevoerd. Dat was omstreeks 20.40 uur. De tank is daarna leeggepompt in een garage in de buurt (zie fotonieuws). De ANWB wilde niet komen omdat al duidelijk was dat er verkeerde brandstof was getankt.

Verwarring

Het ging om een benzine-tank waar per ongeluk diesel ingepompt is. Auto's op benzine konden niet meer verder rijden nadat er onbewust diesel was getankt.

Afzetting

Het afplakken met duct-tape werd gedaan door een bergingsbedrijf dat al meerdere gestrande auto's had opgehaald in Oosterwolde. Op deze manier konden nieuwe klanten niet de dupe worden van de 'foute brandstof'.

Onzekerheid

Het is onbekend hoeveel klanten van het tankstation gedupeerd zijn door de fout. In elk geval zeven voertuigen hebben per ongeluk verkeerd getankt. De tankinstallatie zou rond 17.15 uur bijgevuld zijn met de verkeerde brandstof. Volgens een van buurtbewoners was dit niet de eerste keer.

