Fietser gewond bij aanrijding in Oosterwolde

do 22 februari 2024, 16.43 uur

OOSTERWOLDE - Een fietser is donderdag gewond geraakt bij een aanrijding in Oosterwolde. De man kwam op Jan Frankensingel in botsing met een bestelbus en kwam hierbij ten val.

De politie en een ambulance werden om 14.20 uur opgeroepen. De fietser is opgevangen in een ambulance. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de bestelbus kwam met de schrik vrij.

De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

FOTONIEUWS