Albert Heijn in Drachten sluit (tijdelijk) deuren

do 22 februari 2024, 12.59 uur

DRACHTEN - De Albert Heijn aan De Marke, vlak bij het Raadhuisplein, sluit zaterdag 2 maart om 18.00 uur tijdelijk de deuren. Daarna start een flinke verbouwing. De winkel gaat volledig op de schop om zo straks een groter versassortiment te kunnen bieden.

"Maandag 18 maart gaan we om 13.00 uur weer open", zegt supermarktmanager Marcel Fokkens. "Ook namens de medewerkers nodig ik alle klanten uit om samen met ons de feestelijke opening te vieren."

De vernieuwde winkel krijgt een moderne inrichting en wordt overzichtelijk ingedeeld. Klanten kunnen er dan snel en gemakkelijk boodschappen doen. Klanten die hun boodschappen bij de Albert Heijn willen blijven doen, kunnen terecht bij de andere supermarkten aan de Middelwijk 31 en Kiryat Onoplein 87.

Meer vers

De vernieuwde winkel aan de Marke gaat een grotere keuze uit vers bieden. Je vindt er meer van alles, van bloemkool en avocado tot verspakketten en maaltijden. Ook het aanbod voor ontbijt, lunch en borrel wordt uitgebreid. Iedereen die onderweg is of tijdens werk of studie tussendoor even wat wil halen, kan na de verbouwing uitstekend terecht bij Albert Heijn De Marke. Er komt een speciaal assortiment to go dat uit koffie, broodjes, snacks en sappen bestaat.

Al 64 jaar in Drachten

Sinds 2014 zit de Albert Heijn aan De Marke en daarvoor zo’n 45 jaar aan het Raadhuisplein. De historie gaat nog verder terug.



Albert Heijn Drachten De Marke, toen nog aan het Raadhuisplein. Foto - Stichting Albert Heijn Erfgoed​

Op 13 oktober 1960 ging namelijk de eerste Albert Heijn in het centrum van Drachten open, aan de Zuiderbuurt. Bij de opening was het toen erg druk. "Wij hopen natuurlijk dat er net zo’n grote belangstelling is op maandag 18 maart, als onze winkel opent. Kom langs, iedereen is van harte welkom", aldus de supermarktmanager.

