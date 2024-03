Geen onderzoek naar PFAS in scharreleieren in Boelenslaan

di 20 februari 2024, 17.04 uur

BOELENSLAAN - Er komt geen onderzoek naar mogelijk PFAS in scharreleieren in Boelenslaan. Dat heeft het college van B&W van Achtkarspelen besloten op advies van de GGD Fryslân.

In januari van dit jaar werd bekend dat er PFAS was ontdekt in eieren bij hobbyboeren en Boelenslaan was één van de plekken waar de vervuiling voorkwam.

Het besluit van het gemeentebestuur volgt na vragen van de FNP-fractie tijdens de raadsvergadering op 25 januari 2024 over de zorgen omtrent PFAS in de 'omtoffelaaien'

Expertise van GGD

Het college bevestigt wel op de hoogte te zijn van de PFAS-vervuiling en de mogelijke gezondheidsrisico's voor inwoners van Boelenslaan en omstreken. Met de hulp van de GGD is getracht een grondige beoordeling te geven van de situatie.

"De bleatstelling fan in stof is bepalend foar de risiko’s op skealike sûnenseffekten," verklaart het college. Het benadrukt dat PFAS bijna overal voorkomt en dat het moeilijk is om blootstelling volledig te voorkomen.

Geen duidelijke bron

Het is voor het college onduidelijk wat de exacte bron van de PFAS-vervuiling is, gezien PFAS via verschillende routes in het milieu kan belanden, zoals bijvoorbeeld de industrie, blusschuim, verf, pannen, en cosmetica.

Langetermijn onderzoek

Het negatieve advies van de GGD Fryslân wordt ondersteund door het feit dat het RIVM in 2023 is gestart met een grootschalig meerjarig onderzoek naar PFAS. Dit onderzoek heeft als doel de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan PFAS te verminderen. "Dat programma is hieltyd yn ûntwikkeling en mooglike krije omtoffelaaien dêr ek in plak yn," vermeldt het college.

"Wy nimme de soargen fan ús ynwenners earnstich. It is wichtich dat wy op de hichte bliuwe fan lanlike ûndersiken en ûntwikkelingen oangeande PFAS," aldus het college van B&W van Achtkarspelen.