Burgumer zwembad gaat drie maanden dicht voor onderhoud

di 20 februari 2024, 16.46 uur

BURGUM - Zwembad De Wetterstins in Burgum gaat in de zomer drie maanden de deuren sluiten. De sluiting, noodzakelijk voor essentiële onderhoudswerkzaamheden aan de machinekamer en de vloeren, betekent een lange periode waarin zwemmers niet terecht kunnen in het zwembad.

Het zwembad sluit de deuren van 27 mei tot en met 25 augustus.

De verouderde staat van de vloertegens in het bad, is de oorzaak van de omvangrijke onderhoudsbeurt. De vloertegels zijn na 30 jaar dringend aan vervanging toe.

De werkzaamheden vereisen dat het zwembad volledig wordt geleegd, een klus die meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk gepland.

Lang

"Door onvoorziene omstandigheden nemen de werkzaamheden een behoorlijk langere tijd in beslag dan we gehoopt hadden. Uitstellen is echter geen optie meer" benadrukt het zwembad in een brief aan de gebruikers.

Alternatieven

Het team van De Wetterstins is zich bewust van de impact die deze sluiting heeft op haar gebruikers. Er wordt achter de schermen hard gewerkt om de overlast te minimaliseren. Voor bepaalde groepen gebruikers worden vervangende activiteiten aangeboden in het buitenbad van Gytsjerk, al is het niet mogelijk dit voor alle activiteiten te realiseren.

Poll: Wat is jouw favoriete sport om te doen?