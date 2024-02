Antropoloog Anne-Goaitske Breteler wint de Vrouw in de Media Award Friesland

ma 19 februari 2024, 13.33 uur

MODDERGAT - Antropoloog en publiekshistorica Anne-Goaitske Breteler uit Moddergat ontvangt de Vrouw in de Media Award 2023 voor Friesland. Ze heeft volgens de jury zichzelf op meerdere terreinen het afgelopen jaar in de media onderscheiden met columns en boeken over onder andere de walvisvaart.

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Expertdatabase Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden.

Op voordracht van journalisten en publiek kiest een jury deskundige vrouwen die regelmatig of op indrukwekkende wijze in beeld zijn.

Over de winnaar

Anne-Goaitske Breteler was één van de acht genomineerde vrouwelijke deskundigen namens Friesland. Samen met rouwcoach Joke Roelfsema en paleontoloog Melanie During kreeg ze de meeste stemmen.

De jury koos unaniem voor Breteler omdat ze erin slaagt vanuit andere perspectieven te kijken naar actuele thema’s, zoals cultuurverschillen tussen stad en platteland, en dit vervolgens op een beeldende en boeiende manier weet te vertellen.

Daarmee geeft ze een stem aan mensen die anders niet gehoord worden. Dat doet ze bijvoorbeeld in een podcast, met tentoonstellingen en door het schrijven van een kinderboek. Haar veelzijdigheid komt in het bijzonder tot uitdrukking als ze daarvoor theater inzet.

Stemmers roemen haar veelzijdigheid, gevoel voor nuance, deskundigheid en de wijze waarop ze breed inspireert. De jury is ervan overtuigd dat ze in de toekomst nog veel zullen zien en horen van deze 'correspondente Binnenland/Buitengebied’.

De vorige Vrouw in de Media Award Friesland (2022) won financieel expert Adine Faber-Versluis.

De jury voor Friesland bestond dit jaar uit Ria Kraa, hoofdredacteur Friesch Dagblad, Houkje Rijpstra, directeur-bestuurder Omrop Fryslân en juryvoorzitter Geesje Duursma, voormalig winnares Vrouw in de Media Award Friesland, ondernemer, toezichthouder en gastvrijheidseconoom.

Er kon tot en met woensdag 14 februari worden gestemd. In totaal brachten ruim 35.000 mensen op www.vrouwindemedia.nl hun stem uit. De provinciale winnaar dingt nu mee naar de landelijke Vrouw in de Media Award 2023. Tot en met 1 maart is de stembus hiervoor geopend.

Op 8 maart wordt de winnaar samen met de Vrouw in de Media Oeuvre-Award bekend gemaakt tijdens een feestelijk event in Beeld en Geluid in Hilversum.