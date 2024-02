Scooterrijder gewond na botsing door voorrangsfout

ma 19 februari 2024, 11.19 uur

DOKKUM - Een scooter en een auto zijn maandagmorgen met elkaar in botsing gekomen in Dokkum. De auto kwam van rechts vanaf de Professor U. Huberstraat, maar werd over het hoofd gezien door de scooterrijder. Deze reed op de Hoedemakersweg, waar de twee voertuigen vervolgens met elkaar in botsing kwamen.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurder van de scooter te controleren. Uiteindelijk is de scooterrijder met lichte verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. Een berger is ingeschakeld om de beschadigde auto op te halen.

FOTONIEUWS