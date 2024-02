Otter vindt thuis in Dokkum, mogelijk conflict met bouwplan

ma 19 februari 2024, 11.15 uur

DOKKUM - Aan de rand van Dokkum is recentelijk een otter gespot. De otter werd vorige week donderdag voor het eerst vastgelegd op de gevoelige plaat. De waarneming van het zeldzame dier werd daarna bevestigd door expert Harrie Bosma.

De komst van de otter zou Dokkum op de nationale otterkaart kunnen plaatsen. De ontdekking komt echter ook op een moment dat de gemeente Noardeast-Fryslân voorbereidingen treft voor de bouw van luxe woningen op nagenoeg dezelfde plek waar de otter huishoudt.

Natuurlijke terugkeer

De otter, die in 1988 als uitgestorven werd beschouwd in Nederland, maakt sinds 2002 een geleidelijke terugkeer dankzij herintroductieprogramma's. het dier, beschermd onder Europese regelgeving, symboliseert de succesvolle inspanningen om bedreigde soorten en hun habitats in Nederland te herstellen.

Bouwplan onder druk

Omwonenden denken dat de komst van de otter ervoor kan zorgen dat het plan voor het bouwproject 'Tusken de Fearten' - ten westen van de Woudhorne - onder druk komt te staan. Het plan omvat de realisatie van 25 'terpwoningen' en een recreatieve route in een gebied dat nu door de otter als leefgebied wordt gebruikt.

De bouw vereist ingrijpende aanpassingen aan het landschap, inclusief het vergraven van oevers en het dempen van sloten, wat de habitat van de otter direct bedreigt.

Beknopte natuurtoets

In de 'beknopte natuurtoets' behorende bij het bestemmingsplan meldt onderzoeksbureau BügelHajema uit Amersfoort dat er geen geschikte verblijfplaatsen voor de otter langs de oever van het gebied zijn. Otterkenner Harrie Bosma van de Nederlandse zoogdiervereniging denkt daar anders over: "Hoe duidelijk wil men het hebben. Dit is leefgebied voor de otter. De vrouwtjesotter legt vaak haar jongen buiten mooie aaneengesloten natuurgebieden."

"Er hoeft op zulke plaatsen maar een oude boot op de kop te liggen, of een vlonder die niet vaak gebruikt wordt. en het is dikke Bingo. De gemeente zal er ernstig rekening mee moeten houden, dat met de bouwplannen het leefgebied van de otter geschonden wordt."

Met de recente waarnemingen als bewijs, dringt de vraag zich op hoe de gemeente de balans zal vinden tussen bouwambities en de verplichting om bedreigde soorten te beschermen.

