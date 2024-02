Twee inbrekers aangehouden na poging inbraak

ma 19 februari 2024, 9.24 uur

WARTEN - De politie heeft zondag twee mannen gearresteerd na een poging tot inbraak in Warten. De verdachten zijn een 46-jarige man uit Leeuwarden en een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Het duo had gepoogd in te breken in een schuur aan de Nije Reed in Warten. De politie kreeg rond 15.30 uur de melding binnen en stuurde meteen een burgernet-bericht uit met het signalement van de verdachten. Niet lang daarna konden de twee mannen worden opgepakt.

Het onderzoek naar de zaak is nog gaande. Er wordt nog onderzocht of de inbraakpoging succesvol was en of er iets buit is gemaakt.