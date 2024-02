Vrouwen uit Friesland genomineerd voor titel Miss/Ms. Curve Nederland 2024

za 17 februari 2024, 20.35 uur

BUITENPOST - Tineke Cruiming (22) uit Buitenpost, Melanie van Gompel (33) en Sanne Bloemberg (26) uit Drachten zijn genomineerd voor de titel Miss/Ms. Curve Nederland 2024. Na een succesvolle casting nemen ze deel aan trainingen ter voorbereiding op de finale op 18 mei in Emmeloord.

Deze missverkiezing biedt vrouwen met maat 40 en hoger de mogelijkheid om de unieke ervaring en passie van een missverkiezing mee te maken.

Tijdens de castingdag werden na verschillende rondes de winnaars bekendgemaakt. Dit jaar worden er twee titels uitgereikt: Miss Curve Nederland (16-31 jaar) en Ms. Curve Nederland (32-44 jaar). Tineke en Sanne zijn samen met vijftien anderen gekozen als finalisten voor Miss Curve Nederland. Melanie is één van de zeven finalisten voor de titel Ms. Curve Nederland.

Tijdens het traject zetten de finalisten zich in voor het goede doel. Dit jaar is dat stichting Thania Lawrence. Deze stichting helpt arme mensen in Nederland met voedsel, kleding en meer om hen een onbezorgde dag of zelfs vakantie te bezorgen.

De winnares ontvangt de titel Miss/Ms. Curve Nederland 2024 en mag in 2025 naar Amerika om Nederland te vertegenwoordigen binnen de internationale verkiezingen.