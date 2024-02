Auto belandt in voortuin na botsing in Drachten

vr 16 februari 2024, 14.34 uur

DRACHTEN - Op het kruispunt van de Lijsterstraat met de Geelgorstraat in Drachten zijn vrijdag twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een voertuig kwam tegen een lantaarnpaal tot stilstand, de andere eindigde in een voortuin. De brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse.

De brandweer heeft de bestuurster van het rode voertuig bevrijd. Ze is daarna naar de brancard gelopen om te worden onderzocht door het ter plaatste gekomen ambulance personeel. Zij is uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurster van de Corsa kwam met de schrik vrij.

Beide voertuigen kwamen even voor 14.00 uur op het kruispunt af rijden, maar de bestuurster van de Corsa keek niet goed uit. De bestuurster van de Aygo kwam van rechts, maar werd over het hoofd gezien. Een botsing was het gevolg. Op camerabeelden van een van de bewoners was te zien dat de Corsa met vrij hoge snelheid op het kruispunt af kwam rijden.

