Voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen op bezoek bij Caparis

wo 14 februari 2024, 16.49 uur

DRACHTEN - Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW Nederland, bracht woensdag een werkbezoek aan sociaal ontwikkelbedrijf Caparis in Drachten. Thijssen bezocht Caparis omdat ze graag het reilen en zijlen van een sociaal ontwikkelbedrijven in de praktijk wilde zien en ervaren.

Bovendien was Thijssen benieuwd naar de rol die sociaal ontwikkelbedrijven kunnen vervullen bij de uitdagingen waar de ondernemers momenteel voor staan.

Caparis liet zien dat ondernemers veel kunnen hebben aan sociaal ontwikkelbedrijven. Zo kunnen zij in de krappe arbeidsmarkt vacatures opvullen die anders open zouden blijven staan. Zo’n 600 mensen van Caparis zijn gedetacheerd bij andere bedrijven. Dat gebeurt op individuele basis, maar ook groepsgewijs, zoals bij PostNL en Whisperpower. Ze werken bij een reguliere werkgever, maar Caparis zorgt voor opvang en begeleiding wanneer dat nodig is.

Soms is een opleiding of training nodig om een medewerker klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Ook daar zorgen sociaal ontwikkelbedrijven voor. Jaarlijks worden bij Caparis 3100 opleidingen of trainingen gevolgd. Ingrid Thijssen nam een kijkje bij de Caparis Academy, een samenwerking met de GAP Academy welke is gehuisvest in het pand van Caparis. Hier worden mensen opgeleid tot bijvoorbeeld schilder of elektricien, voor beroepen waar veel vraag naar is.

Verder kunnen bedrijven uiteraard werk uitbesteden aan Caparis. Daarbij hoeft echt niet alleen gedacht te worden aan zeer eenvoudig werk. Ingrid Thijssen sprak met medewerkers van de afdeling Elektro in Drachten, waar onder meer kleine elektrische auto’s in elkaar worden gezet en complete bewakingscamera’s voor de bouw worden gemonteerd. Teamleider Robert Keijzer: "Het is complex werk, maar door het opknippen van de werkzaamheden in overzichtelijke taken kan het prima worden gedaan door mensen van Caparis."



Het was een leerzame ochtend. Ingrid Thijssen, voorzitter VNONCW: "Ontwikkelbedrijven als Caparis spelen een belangrijke rol om mensen werkfit te maken en voor doorstroming naar de arbeidsmarkt. Ook voor mensen met een echt grote afstand tot de arbeidsmarkt spelen ze een cruciale rol. Werk geeft mensen waardering, erkenning en mensen die werken zijn gelukkiger. Met elkaar moeten we komende jaren vanuit gemeenten, ontwikkelbedrijven en bedrijven zorgen dat geen talent onbenut blijft en dat we mensen beter doorgeleiden. Het is onbestaanbaar dat er nog steeds een kleine 100.000 jongeren op de bank zitten terwijl er werk in overvloed is."

Ook Alex Bonnema, voorzitter van de raad van bestuur van Caparis, kijkt tevreden terug op het werkbezoek. "Wij hebben laten zien wat we kunnen, maar ook duidelijk gemaakt dat we graag samenwerken met andere bedrijven. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling naar een circulaire economie. Als bedrijven nog meer gebruikmaken van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven kunnen we nog veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland, die nu nog té vaak aan de kant staan, ontwikkelmogelijkheden en maatschappelijk waardevol werk bieden."