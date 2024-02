Drie inbraken aan de Woudweg bij Quatrebras

ma 12 februari 2024, 17.15 uur

NOARDBURGUM - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er driemaal ingebroken aan de Woudweg tussen Feanwâlden en Quatrebras. De politie bevestigt dat de gedupeerden aangifte hebben gedaan.

De politie wil verder niets bekendmaken over hoe de inbraken plaatsvonden en of er sprake is geweest van een buit. Ook in Feanwâlden werd dezelfde nacht een woninginbraak gepleegd.