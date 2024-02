Imaginarium Festival komt terug in 2024

ma 12 februari 2024, 16.44 uur

TYTSJERK - Na een jaar afwezigheid komt Imaginarium Festival terug op 28, 29 en 30 juni 2024. Dit keer met Rapalje's David Myles en Marieke Myles aan het roer. Daarmee heeft het fantasierijke festival tussen de oude eiken van Park Vijversburg zijn toekomst veilig gesteld.

Het wordt een nieuwe en toch vertrouwde editie voor het festival, dat in 2023 aankondigde een jaar over te slaan. De oorspronkelijke organisatoren waren niet langer in staat om het festival op eigen kracht draaiende te houden.

Dat heeft te maken met de bijzondere manier waarop Imaginarium Festival is ontstaan. Niet als commercieel festival, maar als uit de hand gelopen fantasyfeest van een jong echtpaar dat iets moois wilde organiseren voor iedereen die van geschiedenis, fantasie en muziek houdt.

De eerste editie van het festival vond plaats in 2013. Het Dokkumer echtpaar Bert en Susanne Wielstra wist toen zonder professionele ervaring, maar met veel enthousiaste vrijwilligers, een eendaags festival neer te zetten in Tytsjerk. Het succes was zo groot dat het festival in 2014 en 2015 opnieuw werd georganiseerd en vanaf 2016 zelfs uitbreidde naar een meerdaags festival.

De coronajaren maakten dat ook Imaginarium Festival pas op de plaats moest maken. Deze pauze gaf het echtpaar Wielstra, inmiddels uitgebreid tot een druk gezin met drie jonge kinderen, ook kans om zich te bezinnen op de toekomst. Begin 2023 kwam het hoge woord eruit: er moest een nieuwe organisator voor het festival gevonden worden. Vanaf dat moment begon een spannende tijd met veel verkennende gesprekken.

Pas in december 2023 kwam het verlossende bericht dat het festival in 2024 weer zou plaatsvinden. Bert Wielstra: "Dit jaar niet door ons. Wij blijven er wel bij, we blijven wel het gezicht, maar achter de schermen en voor de schermen gaan we het overdragen aan David en Marieke."

Susanne Wielstra vult aan: "Het was even zoeken naar iemand die

Imaginarium met een warm hart kon overnemen, maar toen David op ons pad kwam voelde dit meteen goed. Wij blijven op de achtergrond betrokken om te zorgen voor de juiste Imaginarium sfeer." De nieuwe organisator, David Myles, is in de fantasiegemeenschap een bekend gezicht als doedelzakspeler van de Groningse folkband Rapalje. Ook festivalervaring heeft hij volop als organisator van het jaarlijkse Rapalje Zomerfolk Festival in Groningen.

In 2024 zal Imaginarium Festival plaatsvinden op 28, 29 en 30 juni. De locatie blijft het feeërieke Park Vijversburg. Net als in voorgaande jaren begint het festival op vrijdagavond met live muziek. Op zaterdag en zondag is er voor jong en oud genoeg te doen met een grote, ambachtelijke markt, live muziek, cosplayers in de meest fantastische kostuums, workshops, een kabelbaan en klimtoestellen en natuurlijk volop eten in drinken.