Werkstraf en smartengeld betalen voor mishandeling in Drachten

ma 12 februari 2024, 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige inwoner van Drachtstercompagnie is maandag wegens mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. De jongeman heeft in de nacht van 27 april vorig jaar twee personen mishandeld. Eentje liep een gebroken neus op.

Vervelende opmerkingen

De verdachte en een vriend kregen ruzie, nadat de vriend vervelende opmerkingen maakte over een meisje dat voor een horecagelegenheid op de Zuidkade onwel was geworden. Na wat heen en weer geduw met een paar omstanders leek de boel gesust te zijn. Later kwamen de kemphanen elkaar toch weer tegen.

Gebroken neus

Het kwam tot een confrontatie waarbij de verdachte een paar rake klappen uitdeelde. Een van de slachtoffers liep een gebroken neus op. Terwijl een van de jongens op de grond lag, zou de verdachte hem getrapt hebben. Dat bestreed hij. Over degenen die dat hadden verklaard zei hij dat ze hadden gelogen.

Geen filmopnamen gemaakt

Ook bestreed hij dat hij met zijn telefoon het meisje dat onwel was geworden had gefilmd. Dat klopte volgens advocaat Gerald Pots, de politie had de telefoon gecontroleerd.

Achteraf voelde de verdachte zich schuldig. "Ik kan het geen plek geven", zei hij op de zitting. "Hij schaamt zich", stelde Pots.

'Eenvoudige’ mishandeling bewezen

De verdachte heeft zich bereid getoond om zijn excuses aan te bieden aan de slachtoffers. Net als de officier van justitie en de advocaat vond de rechter dat een poging tot zware mishandeling niet kon worden bewezen.

De verdachte had zich wel schuldig gemaakt aan 'eenvoudige’ mishandeling. Aan één van de slachtoffers moet hij 1000 euro smartengeld betalen.