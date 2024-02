Duitse eetpiraat propt de buik vol op Ameland

ma 12 februari 2024, 15.15 uur

LEEUWARDEN - Een oplichter uit het Duitse Mannheim (36) at in de zomer van vorig jaar op een en dezelfde dag zijn buik vol bij vier verschillende horecagelegenheden op Ameland. Ook een hotelovernachting werd niet betaald.

Maandag werd de eetpiraat bij verstek door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot drie maanden cel.

Saldo van 60.000 euro

Op 25 juli vorig jaar sloeg de eetpiraat toe op Ameland. De man had zich 's nachts na middernacht gemeld bij het Westcord hotel, in eerste instantie voor een overnachting. Toen het betalen niet lukte, liet hij een afschrift van zijn bankrekening zien.

Die truc zou hij later bij de andere horecabedrijven herhalen. Hij leek over voldoende financiële middelen te beschikken te hebben, op het afschrift stond een saldo van meer dan 60.000 euro.

Id-kaart achtergelaten

Toen later bleek dat de betaling toch niet was gelukt, zei de man dat hij naar de VVV zou gaan om contant geld te pinnen. Hij kwam niet terug. De volgende dag bezocht hij vier verschillende horecagelegenheden, waar hij telkens eten en drinken bestelde zonder ervoor te betalen. Bij een restaurant liet hij zelfs als onderpand zijn id-kaart achter.

E-chopper gehuurd

Bij een andere horecagelegenheid liet hij als waarborg zijn tas achter. Diezelfde tas was later spoorloos verdwenen, op camerabeelden was te zien dat de Duitser de tas zelf had weggenomen. Bij een fietsverhuurbedrijf had de man een e-chopper met helm gehuurd. De chopper werd later aangetroffen in Holwerd, vastgeketend aan een hek.

"Ik had honger"

Bij de politie had de man als antwoord op de vraag waarom hij bij vier verschillende eetgelegenheden de rekening niet had betaald gezegd "Ik had honger". De Duitser heeft geen strafblad in Nederland, in zijn eigen land is het een ander verhaal. Volgens de officier van justitie staat de Duitse documentatie "vol met fraudezaken". De verdachte zou momenteel vastzitten in zijn thuisland.

Schadevergoeding betalen

Zijn – Nederlandse - advocaat was er niet in geslaagd om met hem in contact te komen. Slechts één van de gedupeerde bedrijven had een schadevergoeding ingediend.

De rechter bepaalde dat de Duitser de door hem genuttigde consumpties alsnog moet betalen. Het gaat om een bedrag van 31,25 euro. De door de rechter opgelegde drie maanden cel is gelijk aan de eis van de officier van justitie.